Pendik'te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü 2 yaralı

Yangın Pendik'te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı Yeşil Çam Otelde saat 07.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan tahliye çalışması yapıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pendik Kaymakamlığı'ndan otelde çıkan yangınla ilgili açıklama

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 08.00 sıralarında ilçemizin doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesindeki 7 katlı otelin 5'inci katında yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Aykut Zor- Onur Hamzaoğlu

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