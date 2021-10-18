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Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada

Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada
Pendik'te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada

Pendik’te 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran 3 şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada - Tıkla İzle

Olay, Pendik Göçbeyli Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi.

Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler, evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. 5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti.

Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.

2 şüpheli gözaltında, 1'i firari

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

“Bize pompalı tüfekle saldırdılar”

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf B.'nin kızı, “Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım” dedi.

Öte yandan, korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aile evin bahçesine girdiği sırada bir otomobil geliyor, otomobilin içerisindeki şahıslar aileye ateş açıyor. Kurşunların hedefi olan kişiler yaralanarak yere düşüyor. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçıyor.

Halit Arslan - Muharrem Çam
 

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