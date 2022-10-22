Pendik'te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kaldırımda yürüyen Şahset Beştaş isimli vatandaş kurşunların hedefi olurken, çatışan grup arasından da 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı Şahset Beştaş'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer yaralı Umut C.K. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin devam ediyor.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat - Yasin Uğur - İbrahim Furkan Çelik

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