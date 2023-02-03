Pendik'te alev alev yanan servis otobüsü küle döndü

Edinilen bilgiye göre, olay 18.00 sıralarında TEM Sabiha Gökçen Bağlantı yolu, Harmandere-Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut Uzmalı idaresindeki 34 LEV 746 plakalı Isuzu marka servis otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Uzmalı aracı park ederek yolcuları tahliye etti. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Enes Şamil Gönenç - Muharrem Çam

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