Pendik'te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı

Pendik'te, 1. Lig amatör takımlarından Pendik Çamlık Spor ile Fetih Kelkit Spor arasında oynanan futbol müsabakasında futbolcular arasında maç sonunda hakemin bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen gerginlikte futbolcular birbirine girdi. Boks ringine dönen yeşil sahada sportmenliğe yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Telefon kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden futbolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Görüntülerde, Pendik Çamlık Spor oyuncularının Fetih Kelkit Sporlu oyuncuları darp ettiği ve Fetih Kelkitli 4 oyuncunun yaralandığı öğrenildi. Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

Polis müdahale etti

Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılırken 4 futbolcu kavga sebebiyle yaralandı. Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

“40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim”

Deplasmana gittiklerini ve hem rakibin kendilerini yenmelerine rağmen saldırdığını ifade eden Fetih Kelkit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım, “Maçın bitiminin son saniyesinde maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediğimiz gol ile yenildik. Mağlubiyete üzülmüyorum, istersem 5-0 yenileyim, maçtan sonra oyuncularıma yapılan aşırı tepki ve müdahale ile ben çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık. Çarşamba günü kısmetse futbol federasyonuna itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi düşünüyoruz” dedi.

“Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darp edenleri kınıyoruz”

Fetih Kelkit Spor oyuncularından Hasan Yel, “Önemli bir deplasman maçında son dakikada yediğimiz gol sonrası hakemin maçı bitirmesinin ardından bir arbede yaşandı. Anlamadığımız şekilde darp edildik. Darp raporlarımız elimizde mevcut. Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darp edenleri kınıyoruz.” diye konuştu.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

