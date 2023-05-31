Pendik'te araç köprüden uçtu: 2 yaralı

Kaza 23.00 sularında Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç birden kontrolünü kaybedip bariyerleri aşarak üzerinde bulunduğu köprüden alt caddeye uçtu.

Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişiden 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza öncesi görüntüler güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Ahmet Emin Şentürk



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