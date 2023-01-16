Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle ateş açan şahıs yakalandı

Pendik'te geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 20.00 sıralarında bir grup tarafından asker eğlencesi adı altında pompalı tüfekle havaya ateş açılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri konu hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen A.Ü. isimli şahsın bir sokak içerisinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya defalarca pompalı tüfek ile ateş açtığını tespit eden ekipler, şahsı aynı gün kullandığı pompalı tüfek ile yakalayarak muhafaza altına aldı.

Elyesa Karatepe

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