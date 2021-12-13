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Pendik'te AVM'de yangın paniği

Pendik'te AVM'de yangın paniği
Pendik'te AVM'de yangın paniği

Pendik’te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik’te AVM’de yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 11.00 sıralarında Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren restorantın baca kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği AVM'ye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın esnasında restoran içerisindeki müşteriler tahliye edilirken olayda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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