İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te Aydos Ormanı'nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi

Pendik'te Aydos Ormanı'nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi
Pendik'te Aydos Ormanı'nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi

Pendik’te Aydos Ormanı'nda, 19 Eylül 2019 tarihinde PKK terör örgütü tarafından yangın çıkarıldı, yangında 4 bin 685 metrekare alan yandı. Aydos Ormanında yangın çıkarılan alanın son hali havadan görüntülendi.

Pendik’te Aydos Ormanı’nda PKK’lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Pendik sınırları içerisinde, Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı. Yangını PKK terör örgütü üstlendi. Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yandı.

PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi. Yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.