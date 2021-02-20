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Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı
Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli şahıs olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Saliha Duran ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçakla yaraladı. O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette gördü.

Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri annesini yaralayan Mehmet Türk'ü gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise bıçak darbeleri sonucu yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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