Pendik'te bıçaklı saldırgan, sokak ortasında bıçakladığı vatandaşı öldürdü

Olay, 2 Ağustos Salı günü Pendik'te akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Hasan E., sokakta karşılaştığı ve laf dalaşına girdiği Serdar Akkuş'un üzerine yürüdü. Hasan E. elindeki bıçağı Serdar Akkuş'un boynuna savurdu. Boynundan yaralanan Serdar Akkuş girdiği bir dükkanda kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan E. oradan uzaklaştı. Olaya tanık olan kimi vatandaşlar yaralı Serdar Akkuş'a yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ay sonra düğünü olacaktı

Ağır yaralanan Serdar Akkuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serdar Akkuş için 4 Ağustos Perşembe günü Pendik'te Orhangazi Merkez Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Akkuş'un ailesi, yakınları ve mahalleli vatandaşlar katıldı. Akkuş'un yaklaşık 1 yıldır nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

“Anadan, babadan, nişanlıdan ayırdı”

Öldürülen Serdar Akkuş'un akrabası Mustafa Ekşi, “Acımız büyük. Benim teyzemin oğlu. Otuz beş yaşında bir fidan. Bir hiç uğruna boynuna atıldı bir bıçak. Hiç uğruna öldürüldü. Yolda yürürken arabasına tekme atıyorlar. Bali mi çekmiş, madde mi kullanmış, neyse. Sanki eskiden bir düşmanlığı var gibi kasten boynunun şah damarına bıçağı çekerek öldürmesine tahammül edemiyoruz. Yaklaşık bir senedir nişanlıydı. Bir ay sonra da evliliği, düğünü vardı. Ama bu talihsiz ölüm diyelim, geldi bunu buldu. Anadan ayırdı, babadan ayırdı, nişanlıdan ayırdı. Bizlerden ayırdı” dedi.

Bıçaklı saldırı anı kamerada

Bıçaklı saldırgan Hasan E.'nin sokak ortasında Serdar Akkuş'a saldırdığı anlar ve Akkuş'un yerde yaralı halde yatarken vatandaşın yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Hasan E.'nin bıçağı Serdar Akkuş'un boynuna doğru savurduğu, Akkuş'un geriye doğru sendelediği görülüyor. Diğer görüntüde ise Akkuş'un yerde yaralı halde yatarken vatandaşların yaraya tampon yaparak yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Halit Arslan - Cem Güney Kılıç

