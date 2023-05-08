Pendik'te bir kadın erkek şahsı sokak ortasında darp etti

Olay, geçtiğimiz Perşembe gece saatlerinde Pendik'te Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir çift arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle kadın şahıs erkek şahsa hakaretler savurdu, tokat attı. Uzun süre sokak ortasında tartışan çift bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor







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