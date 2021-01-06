Pendik'te bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza Pendik Harmandere Mahallesi'nde geçtiğimiz gün 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 DNE 775 plakalı Renault marka araç ile 34 EP 4985 Toyota marka araç çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden B.Ö. ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ö. isimli sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer sürücü ise çevredekilerin iddiası üzerine kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kazaya tanık olan Erdinç Topçu, “Araç oradan geldi, kaldırıma çıktı. Bu da buradan gidiyordu, göbekten vurdu, bunu bu tarafa attı. Yaralı, bir bunda var, onda yaralı yok. Bir tane bunda var. Ağırmış durumu. Yani görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanlara bir şey olmasın yeter ki” dedi.

Halit Arslan