Pendik'te bisikleti çalınan çocuğa hayırsever vatandaştan bisiklet hediyesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Esenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. 11 yaşındaki Ramazan Enes Gümüş, sürdüğü bisikletini yaşadığı apartmanın arka bahçesine koyup evine girdi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, bahçeye girip bisikleti çalarak oradan uzaklaştı.

Kumbaraya atarak biriktirdiği paralar ile bisikleti alan Ramazan Enes Gümüş, bisikletinin çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 11 yaşındaki çocuk, bisikletini, çalan hırsıza duygusal bir mesaj gönderdiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak hırsıza ulaşmaya çalıştı. 11 yaşındaki Gümüş gönderdiği mesajda, “Buradan bisikletimi çalan kişiye sesleniyorum. Lütfen geri getir. Onu ben kumbaramda biriktirdiğim para ile almıştım.” dedi.

İHA'nın haberinin ardından çocuğa bisiklet hediyesi

Olayın İhlas Haber Ajansı'nda yer almasının ardından, hırsızlık mağduru çocuğun durumuna üzülen Bayram Yıldırım adlı hayırsever vatandaş, 11 yaşındaki Gümüş'e bisiklet hediyesi verdi. Çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklete sahip olan çocuk mutlu olduğunu belirterek Yıldırım'a teşekkür etti.

Yeni bir bisiklete sahip olan Ramazan Enes Gümüş, “Çok mutlu oldum, ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bisikletim çalınca çok üzülmüştüm Babam ile beraber para biriktirerek almıştık. Şu an çok mutluyum” dedi.

Bisikleti çalınan çocuğa bisiklet hediye eden Bayram Yıldırım, “Ben bu haberi medyada görünce üzüldüm. Kardeşimize yardımcı olayım dedim. Çalınan bisiklet yerine daha iyisini hediye etmeyi düşündüm ve hediye ettim. Benim çocukluğumda bisikletim olmamıştı. Bu kardeşimizin durumunu görünce rahatsız oldum, üzüldüm. Çocuk kendi imkanlarıyla almış bisikleti, ama çalınmış. Ben de kendisine bunu hediye ettim. İyi günlerde kullansın” diye konuştu.

Halit Arslan

