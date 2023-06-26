Pendik'te çakmak gazı bir anda alev aldı

Pendik'te market işletmeciliği yapan Seçkin Yılmaz, çakmak gazı tüpü ile gazı biten çakmağı doldurmak istedi. Çakmağa gazı bastığı anda manyetonun çakması sonucu Yılmaz'ın elindeki çakmak gazı tüpü bir anda parladı. Parlama anında kolu ve saçları hafif şekilde yanan Yılmaz, kazayı ucuz atlattı. Çakmak gazı tüpünün parlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.