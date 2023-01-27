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Pendik'te cam ve plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Pendik'te cam ve plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Pendik'te cam ve plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Pendik'te cam ve plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Pendik'te cam ve plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.45 sıralarında Pendik'te Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cam ve plastik üretilen bir fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ahmet Emin Şentürk

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