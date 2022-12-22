Pendik'te çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 1 yaralı

Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan 34 FCZ 418 plakalı Muhammed G. hakimiyetindeki otomobil, ara sokaktan çıkan Dacia markalı 13 KB 714 plakalı Fesih T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Muhammed G. hakimiyetindeki otomobil çarpışmanın şiddetiyle yan yattı, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Fesih T. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken polis ekipleri ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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