Pendik'te cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, H.A. isimli şüpheli, husumetli olduğu bir grubun katıldığı cenazeye giderek rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. H.A.'nın kaçtığını gören yaralıların yakınları saldırganı kovalamaya başladı. Yol üzerindeki bir benzin istasyonunda saldırganı yakalayan bir grup genç, şahsı demir sopa, tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra bıçakladı. Aldığı darbeler sonrası şüpheli şahıs baygınlık geçirerek yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan

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