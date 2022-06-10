Pendik'te çimento yüklü kamyonla tır çarpıştı: 3 ağır yaralı

Olay, Pendik'te TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Çiçek yönetimindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle diğer şeride geçti. Diğer şeritte seyir halinde bulunan 34 COP 850 Plakalı araca çarptıktan sonra bariyerlere girdi. Bariyerleri koparan çimento yüklü kamyon karşı istikamete geçerek yolda yan yattı. İstanbul istikametine seyir halinde olan Metin Bozok yönetiminde bulunan 34 YJ 3600 plakalı tır da ani fren yapmasına rağmen duramayarak kamyona çarptı. Arkadan gelen araçlar duramayarak tıra çarptı. Kazaya karışan 34 COP 850 plakalı Honda markalı araç ile seyir halinde olan 3 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde bulunan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyondan yola akan çimento ise yolu kapladı.





Toplamda 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken İstanbul ve Ankara yönünde trafik kilitlendi. Yol bakım ekipleri ve polis kademeli olarak yolu trafiğe açtı.

6 aracın karıştığı ve yolun çimento ile kaplandığı kaza alanı havadan görüntülendi.





Mustafa Ayabakan - Halit Arslan - Muharrem Çam

