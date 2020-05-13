İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te çocukların parkta sosyal mesafeli eğlencesi havadan görüntülendi

Pendik'te çocukların parkta sosyal mesafeli eğlencesi havadan görüntülendi
Pendik'te çocukların parkta sosyal mesafeli eğlencesi havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında uzun süredir dışarı çıkamayan 0-14 arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Pendik’te çocukları süper kahramanlar ve maskotlar karşıladı. Sosyal mesafe korunarak düzenlenen eğlence havadan görüntülendi.

Pendik’te çocukların parkta sosyal mesafeli eğlencesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Pendik Belediyesi de, çocuklar için düzenlediği etkinlikle parkta eğlenceli anlar yaşattı. Maskotlar ve çizgi filmi kahramanlarının karşıladığı çocuklar parkta sosyal mesafeye uyarak doyasıya eğlendi. Çocuklar saklambaç ve 'yağ satarım bal satarım' oyunlarını oynadı. Çocuklar sokağı parkları çok özlediklerini söyleyerek, büyükleri “sosyal mesafeye dikkat edin“ diye uyardı. Öte yandan çocukları ile parka gelen anne babaları çocukların uzun zamandır çıkmadıkları için sıkıldıklarını söyleyerek Pendik Belediyesine teşekkür etti. Çocukların sosyal mesafeye uyarak parkta eğlendiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.