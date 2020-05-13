Pendik'te çocukların parkta sosyal mesafeli eğlencesi havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Pendik Belediyesi de, çocuklar için düzenlediği etkinlikle parkta eğlenceli anlar yaşattı. Maskotlar ve çizgi filmi kahramanlarının karşıladığı çocuklar parkta sosyal mesafeye uyarak doyasıya eğlendi. Çocuklar saklambaç ve 'yağ satarım bal satarım' oyunlarını oynadı. Çocuklar sokağı parkları çok özlediklerini söyleyerek, büyükleri “sosyal mesafeye dikkat edin“ diye uyardı. Öte yandan çocukları ile parka gelen anne babaları çocukların uzun zamandır çıkmadıkları için sıkıldıklarını söyleyerek Pendik Belediyesine teşekkür etti. Çocukların sosyal mesafeye uyarak parkta eğlendiği anlar drone ile havadan görüntülendi.