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Pendik'te dehşette ikinci kötü haber

Pendik'te dehşette ikinci kötü haber
Pendik'te dehşette ikinci kötü haber

Pendik’te iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın toprağa verilirken, cenazede eşini kurtarmaya çalışan adamın da hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ikinci kez yıkıldı.

Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş, kendini balkondan boşluğa bırakmıştı. Kocası Gökhan Güneş, eşini tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düşmüştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilal Güneş için Güzelyalı Ömer Hekim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Hilal Güneş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı kılındığı sırada Gökhan Güneş'in de hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Aile ikinci kez yıkılırken, Hilal Güneş'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Arslan

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