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Pendik'te doktora saldıran hasta yakını hakkında ev hapsi kararı

Pendik'te doktora saldıran hasta yakını hakkında ev hapsi kararı
Pendik'te doktora saldıran hasta yakını hakkında ev hapsi kararı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin’e saldıran hasta yakını L.A. hakkında 3 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada, hasta yakını L.A. babasını görmek istedi. Olumsuz cevap alan L.A. tartıştığı doktor Yasin Güçtekin'i ‘seni öldürürüm' diyerek tehdit etti, ardından saldırdı. Şahıs aynı zamanda hastanede bulunan cihazlara da zarar verdi.

Doktorun şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alınan şüpheli L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gamze Çevrim

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