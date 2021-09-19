Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pendik'te Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

İki taraf arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklar, sandalyeler havada uçuşurken 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yaralıların yakınları fenalık geçirirken iki grup arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, adeta meydan savaşına dönen kavgada çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Emre Sertdemir - Halit Arslan - Mustafa Ayabakan

