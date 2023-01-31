Pendik'te düğün salonunda taraflar birbirine girdi: 9 yaralı

Olay, Pendik'te bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre düğün yapılan salonda bulunan küçük çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca ortalık kızıştı. Tarafların birbirlerine saldırmasıyla düğün salonu birbirine girdi. Düğün salonunda başlayan kavga düğün salonunun dışına da taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kimisi elinden, kimisi vücudundan, kimisi kafasından aldığı darbelerle toplamda 9 kişi yaralandı.

Mustafa Biçer

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