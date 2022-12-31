Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan Telat Karadeniz yönetimindeki 78 AAU 240 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan 41 T 3094 plakalı ticari taksiye ardından bariyerlere vurarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Telat Karadeniz hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Kazada 1 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaza yapan sürücü Telat Karadeniz'in ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Onur Hamzaoğlu



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