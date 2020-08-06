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Pendik'te eşine sinirlenip evini yaktı

Pendik'te eşine sinirlenip evini yaktı
Pendik'te eşine sinirlenip evini yaktı

Pendik'te eşine sinirlenen İsmail A. evini ateşe vermişti. Ateşe verilen evin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.İsmail A., kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek söndürdü. 22 Temmuz'da gerçekleşen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri söndürmeye çalıştı

Eşine sinirlenen İsmail A. evini ateşe verme anının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Apartmanın dış cephesinden görünen görüntülerde, daire içinden alevler yükseliyor. Evin yandığını gören vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere camdan müdahale etmeye çalışıyor.

Mustafa Biçer
 

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