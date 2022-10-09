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Pendik'te fabrika yangını!

Pendik'te fabrika yangını!
Pendik'te fabrika yangını!

Pendik’te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Pendik’te fabrikada yangını! - Tıkla İzle

Yangın, Pendik Esenler Mahallesi sanayi bölgesinde bulunan bir atık geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Halit Arslan
 

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