Pendik'te freni boşalan kamyonetin altında kalan sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Pendik'te Orta Mahallede Yıldız Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlemeyen 34 EL 2345 plakalı kamyonet sürücüsü Yıldız Sokak üzerinde kamyoneti rampada park halinde bıraktı. Sürücüsünün kamyonetten yük boşalttığı sırada kamyonetin freni boşalarak rampa aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü durmak için müdahale etmeye çalışsa da, kamyonet bir iş yerine çarparak yan yattı. Kamyoneti durduramayan sürücü yan yatan kamyonetin altında kaldı. Yan yatan kamyonetin altında kalan sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kamyonetin rampa aşağı hareket ederek devrilme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipler tedbir amaçlı yan yatan kamyoneti kontrol etti. Kamyonetin altından burnu kanamadan kurtulan sürücüyü sağlık ekipleri tedbir amaçlı testten geçirdi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken kamyonette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Halit Arslan

