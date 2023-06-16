Pendik'te freni patlayan minibüs hastanenin girişine daldı

Kaza, Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haluk Akyüz yönetimindeki 34 M 5153 plakalı Karsan markalı hatlı minibüs, freninin patlamasıyla cadde üzerinde bulunan hastanenin girişine doğru savruldu. Minibüs, kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durdu. Minibüsteki şoför ile bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken şoför kısa süreli şok geçirdi. Kazaya şahit olan hastanedeki sağlık çalışanları ve çevredekiler kaza yerine doğru koştu. Minibüs şoförü Akyüz kazanın ardından tedbir amacıyla hastaneye girdi. Kaza nedeniyle hastane önünde şerit çekilerek önlem alındı.

Halit Arslan

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