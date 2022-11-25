Pendik'te genç kıza sokak ortasında şiddet kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre bir genç, yolda peşinden gelen genç kızla önce tartıştı ardından sokak ortasında kızı darp etti. Genç kızın üzerine yürüyen şahıs tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelere rağmen genç kızın peşinden geldiğini gören şahıs, bu kez de yerden aldığı taşları fırlattı. İkilinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, peşinden gelen genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.

Abdul Samet Kaya



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