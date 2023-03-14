Pendik'te genç kızın annesine hız şovu Formula1 yarışçılarını aratmadı

Pendik'te D-100 karayolu Tuzla istikametinde ilerleyen kadın sürücü, yürekleri ağza getirdi. D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Genç sürücünün yanında oturan annesi ise o anlarda panik yaşadı. Sürücü,

otomobilde bulunan annesinin “Ayça yavaş, indir beni dolmuşa bineceğim” serzenişlerine aldırmayıp emniyet şeridini kapatarak makas atmaya devam etti. O anlar arka koltukta bulunan arkadaşı tarafından kayda alınırken, makas atan sürücü o görüntüleri beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı.

Yasin Uğur

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