İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te hamile kadın ve eşine saldıran magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Pendik'te hamile kadın ve eşine saldıran magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te hamile kadın ve eşine saldıran magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik’te hamile kadın ve eşine saldıran magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde Hasan S. ve Hüseyin S., 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmıştı. Olayın ardından iki trafik magandası, kadın ve eşinin olduğu otomobilin önünü keserek aracın camını kırmış, tekmelemiş ve aracın üstüne çıkarak zarar vermişti. Olayın medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis merkezine gelen iki zanlı, adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulmuştu. O olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki araç duruyor, ardından da iki trafik magandası otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar veriyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.