Pendik'te hamile kadının aracına saldıranlar hakkında flaş gelişme!

Pendik D-100 karayolu üzerinde 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, hakkında yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianame kabul edildi, hakim karşısına çıkacaklar

İddianame gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların 30 Temmuz Salı günü yargılanmasına başlanacak.

Olayın Geçmişi

Pendik D-100 karayolunda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasınca tarafından kaydedildi.

Soruşturma jet hızıyla tamamlandı

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olaya ilişkin soruşturmayı 1 günde tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Gamze Erdemir

