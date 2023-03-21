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Pendik'te hastanede kendilerini kırmızı alana sokmayan güvenlikçiyi darbettiler

Pendik'te hastanede kendilerini kırmızı alana sokmayan güvenlikçiyi darbettiler
Pendik'te hastanede kendilerini kırmızı alana sokmayan güvenlikçiyi darbettiler

Pendik’te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen ve kırmızı alanda tedavi gören akrabalarını görmek isteyen iki kişiye güvenlik görevlisi engel oldu. İki şahıs ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbede sırasında şahıslar güvenlik görevlisini darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te hastanede kendilerini kırmızı alana sokmayan güvenlikçiyi darbettiler - Tıkla İzle

Olay, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Hastanede acilde görevli güvenlik görevlisi Nedim Alyörük alana giriş yapılamayacağını belirterek buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyince, kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartışan şahısları, Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Babacan ve Gökçe Alyörük'ü darbetmeye başladı. Yaşanan arbedeyi gören kadın güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Arbede sonrası güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.

Halit Arslan

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