Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine saldırı anı kamerada

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil önünde engelli ve ambulans park alanına aracını park eden Muhterem K. ile kendisini uyaran hastanenin güvenlik görevlisi Ünal Atmaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K., güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, darp raporu alarak kendisine saldıran Muhterem K. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan şahsın emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Kendisini uyardım, direkt bana saldırdı”

Hasta yakını tarafından darp edilen güvenlik görevlisi Ünal Atmaca, “Görev yaptığım esnada ambulans bölgesine beyefendi aracını park etti. Ben kendisini uyardım, ‘burası ambulans bölgesi, aşağıda park alanları var, orayı kullanın' dedim. Kendisi direkt bana saldırdı. Beni darp etti. İş göremez raporu aldım. Ben beyefendiden şikayetçi oldum. Mahkemelik olduk” dedi.

Muharrem Çam - Halit Arslan

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