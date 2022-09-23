Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı

Kamyoneti açmak için araç kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı. Park halindeki kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya kalktı. İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.