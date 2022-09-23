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Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı

Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı
Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı

Pendik'te 2 kişi sokak üzerinde park halinde bulunan kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı. 1 saat sonunda kamyoneti çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı - Tıkla İzle

Kamyoneti açmak için araç kapılarını tekmeleyen şahıslar dakikalarca kamyoneti çalmaya çalıştı. Park halindeki kamyoneti çalmaya çalışan hırsızlardan birisi karşı taraftaki inşaat içerisinden de demir çalmaya kalktı. İnşaat içerisindeki bekçiyi fark eden hırsızlar inşaattan uzaklaşarak tekrar kamyonete yöneldi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonucunda kamyoneti çalan hırsızlar, çaldıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan

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