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Pendik'te hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim ettiler

Pendik'te hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim ettiler
Pendik'te hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim ettiler

Pendik’te durakta bekleyen genç kızın çantasından eşyasını çalmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Vatandaşların hırsızlık şüphelisini tuttuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik’te hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim ettiler - Tıkla İzle

Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre durakta otobüs bekleyen genç kız, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şüpheli şahsın çantasını karıştırdığını fark etti. Genç kızın, “Hırsız var” çığlıklarını duyan çevredekiler genç kızın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli şahıs yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Aykut Zor

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