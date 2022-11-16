Pendik'te hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim ettiler

Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre durakta otobüs bekleyen genç kız, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şüpheli şahsın çantasını karıştırdığını fark etti. Genç kızın, “Hırsız var” çığlıklarını duyan çevredekiler genç kızın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli şahıs yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Aykut Zor
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