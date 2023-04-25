Pendik'te İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var



Kaza, akşam saatlerinde Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza sonucu çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Emin Şentürk



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