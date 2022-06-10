Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik'e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı. Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı. Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi.

Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik



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