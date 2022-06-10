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Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

Pendik’te seyir halindeki İETT otobüsünün camı patladı. Büyük panik yaşayan yolcular aracı boşaltırken, cadde ortasında uzun süre bekleyen vatandaşlar gelen İETT araçlarının kendilerini almaması üzerine duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik'e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı. Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı. Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi.

Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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