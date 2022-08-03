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Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada

Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada
Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada

Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Minibüsteki bir yolcu tutunduğu direkle beraber düşerken, kazadan saliseler önce minibüsten inen yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza minibüs içerisindeki kameraya yansıdı.

Pendik’te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçi yolcu dolu hatlı minibüs yolcu indirmek için durdu. O sırada arkadan gelen İETT otobüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı. Minibüste direğe tutunan bir yolcu, tutunduğu direk ile beraber koltuklara doğru savrularak düştü. Minibüsteki diğer yolcular da büyük korku yaşadı. Kazadan saliseler önce minibüsten inen bir kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İETT otobüsünde ve minibüste maddi hasar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

İETT otobüsünün minibüse çarptığı kaza minibüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği, ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun tutunduğu direkle beraber yere düştüğü ve diğer yolcuların kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan
 

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