Pendik'te iki sürücü birbirine girdi, çevredekiler ayırmakta zorlandı

E-5 karayolu Pendik köprüsü mevkiinde gerçekleşen olayda, motosiklet sürücüsü ile bir servis minibüsünün sürücüsü tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. İki sürücünün E-5 karayolunda birbirlerine girdikleri anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik



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