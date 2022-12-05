Pendik'te kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü yeşil ışıkta ilerlerken, kırmızı ışıkta durmadan, yan yoldan karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarpıyor.

Aykut Zor

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