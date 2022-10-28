Pendik'te koca dehşeti!

Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir süredir eşiyle problemler yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. İddiaya göre kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle evine çağırdı. Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren şahıs daha sonra çocuklarını arayarak ‘annenizi öldürdüm' dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandıran şahıs, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Arslan



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