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Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı

Pendik E5 Kara Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay 05.00 sıralarında Tuzla İçmeler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Umut Çalışır kontrolündeki 41 AEG 558 plakalı Tofaş marka otomobil hızla seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Emin Şentürk - Onur Hamzaoğlu
 

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