Pendik'te lokantada silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan lokantada yaşandı. İddiaya göre, Mehmet K. ve Cemal K. isimli iki kişinin lokantasına gelen kişi ya da kişiler ile lokantada bulunan Mustafa G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahını çekerek tartıştığı Mustafa G.'ye doğru ateş etti. Çıkan silahlı kavgada Mustafa G. kanlar içinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybederken, ayırmaya çalışan lokanta sahipleri Mehmet K. ve Cemal K. ise yaralandı. Yaşananın olayın ardından şüpheli kişi ya da kişiler lokantadan çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine komuta merkezinden bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokantada bulunan diğer müşterileri dışarıya çıkartırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yerde kanlar içinde yatan Mustafa G.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları en yakın hastaneye götürdü. Ekipler lokantanın bulunduğu bölgeye şerit çekerek çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya ilişkin lokantada çalışan 10 kişinin ifadesine başvurmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Lokantada hayatını kaybeden Mustafa G.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.