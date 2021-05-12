Pendik'te metro inşaatında şiddetli patlama

Pendik Kaynarca'da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi. Patlamanın, şantiyede inşaat çalışmaları sırsında kullanılan dinamitlerin kontrolsüz şekilde patlatılmasıyla meydana geldiği iddia edildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu. Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik Kaymakamlığından metro inşaatındaki patlamaya ilişkin açıklama

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.



Halit Arslan - Abdul Samet Kaya-Aykut Zor

