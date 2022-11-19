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Pendik'te mide bulandıran görüntü: Simit tezgahından fare çıktı

Pendik'te mide bulandıran görüntü: Simit tezgahından fare çıktı
Pendik'te mide bulandıran görüntü: Simit tezgahından fare çıktı

Pendik’te kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.

Pendik’te mide bulandıran görüntü: Simit tezgahından fare çıktı - Tıkla İzle

Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü'ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi. Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.

Aykut Zor

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