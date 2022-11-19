Pendik'te mide bulandıran görüntü: Simit tezgahından fare çıktı

Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü'ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi. Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.

Aykut Zor

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