Pendik'te motosiklet sürücüsü koltukta, yolcu ise sürücünün omuzlarında yolculuk etti

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç yolculuk görenleri şoke etti. Motosiklet kullanan bir sürücü omuzlarına bir arkadaşını oturtarak yolda ilerledi. Motosiklet sürücüsünün koltukta, yolcunun ise sürücünün omuzlarında yolculuk etmesi ilginç anlara sahne oldu. Hem yolcu hem de sürücü yolculuk esnasında dans etmekten de kendilerini alıkoymadı.

Aykut Zor

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