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Pendik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Pendik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Pendik'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Pendik’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Tıkla İzle

Pendik'te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Cüneyt Sevindik - Aykut Zor

Havadan görüntülendi

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan, havadan da helikopterle müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.

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