Pendik'te örümcek adam gibi tırmandı, eşofmanı çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın önüne gelen 3 şüpheli şahıstan biri, çevrede kimsenin olmadığı esnada binanın birinci katındaki eşofmanı çalmak için pencereye tırmandı. İlk seferde eşofmanı alamayan şüpheli, ikinci kez aynı adrese geldiğinde pencereye tırmanarak girişin üst katındaki asılı halde bulunan eşofmanı çaldı. Şahıslar ardından olay yerinden uzaklaştı.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor

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